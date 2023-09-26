Ağrı'da deprem

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ağrı'da deprem

Deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremde can ve mal kaybı yok

Deprem, saat 22:19’da Bolucek köyü yakınlarında oldu. Deprem, Doğubayazıt ilçesi ve çevre köylerde hissedildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, depremde can veya mal kaybının olmadığı belirlendi.

Bölgede deprem sık yaşanıyor

Ağrı, Türkiye’nin deprem riski yüksek bölgelerinden biridir. Bölgede sık sık küçük ve orta şiddette depremler yaşanmaktadır. Son bir yıl içinde Ağrı’da 3 büyüklüğünün üzerinde 10 deprem kaydedilmiştir.

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