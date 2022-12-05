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Ağrı'da İran uyruklu 3 şüphelinin ayakkabı tabanında uyuşturucu yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran uyruklu 3 şüphelinin ayakkabı tabanı ile bir sırt çantasında 2 kilo 123 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 17:18
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Ağrı'da İran uyruklu 3 şüphelinin ayakkabı tabanında uyuşturucu yakalandı

Ağrı'da İran uyruklu 3 şüphelinin ayakkabı tabanında uyuşturucu yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, İran'dan ilçeye girişi tespit edilen 3 şüpheliyi, seyahat etikleri minibüsten indirdi.

Yapılan üst aramasında, şüphelilerin ayakkabı tabanında ve yanlarında bulunan bir sırt çantasındaki pet şişe içerisinde 2 kilo 123 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Doğubayazıt Adliyesine sevk edilen zanlılardan E.N. ve M.L. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çocuk yaştaki T.H. ise adli kontrolle serbest bırakılarak çocuk sığınma evine teslim edildi.

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