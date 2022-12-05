Ağrı'da İran uyruklu 3 şüphelinin ayakkabı tabanında uyuşturucu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, İran'dan ilçeye girişi tespit edilen 3 şüpheliyi, seyahat etikleri minibüsten indirdi.

Yapılan üst aramasında, şüphelilerin ayakkabı tabanında ve yanlarında bulunan bir sırt çantasındaki pet şişe içerisinde 2 kilo 123 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Doğubayazıt Adliyesine sevk edilen zanlılardan E.N. ve M.L. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çocuk yaştaki T.H. ise adli kontrolle serbest bırakılarak çocuk sığınma evine teslim edildi.