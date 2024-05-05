Uğurcan affını istemek zorunda kaldı

Deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, maç sonu rakip takımın teknik direktörü Markus Gisdol ile yaşadığı olumsuz an kameralarca kaydedildi.

Uğurcan, bu davranışı için Gisdol'dan özür dilemek zorunda kaldı.

Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele sonrasında, galibiyet sevincini kutlamak üzere sahaya ilerleyen Markus Gisdol'a, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır tarafından bir engelleme yapıldı.

Markus Gisdol, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Uğurcan Çakır ile yaşananlar pek hoş değildi, ancak bu tür şeylerin sahada kalması tercih edilir" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır ise sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, "Maçın getirdiği duygularla gerçekleşen bir durumdu. Markus hocama özürlerimi sunarım" dedi.