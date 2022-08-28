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Ağrı’da 61 kaçak göçmen yakalandı

Ağrı'da ülkeye yasadışı yollarla girmeye çalışan göçmen şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyonda 61 kaçak göçmen yakalanırken 2 kişi de gözaltına alındı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 16:24
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Ağrı’da kaçak göçmen operasyonu: 61 kişi yakalandı, 2 gözaltı

Ağrı’da 61 kaçak göçmen yakalandı
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini men etmeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 61 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Doğubayazıt GİM Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini men etmeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan göçmen şahısların olduğu yönünde istihbari bilgilerin elde edilmesi üzerine konuyla alakalı olduğu düşünülen iki şahsın evine operasyon düzenlendi. Şahısların ikamet ettiği adresine giden polisleri fark eden şahısların kaçması üzerine yeniden çalışma başlatan ekipler 2 şahsı yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde K.E ve T.B olduğu tespit edilen şahısların çıkış yaptığı adreste yapılan aramalarda 60 Afganistan ve 1 Bangladeş vatandaşı olmak üzere 61 düzensiz göçmen yakalandı. K.E ve T.B isimli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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