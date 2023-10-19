Ağrı’da kurbağa avcılarına rekor ceza

Ağrı’da kaçak olarak kurbağa avcılığı yapan ve salep soğanı toplayan 6 şahsa 1 milyon 465 bu 890 Türk Lirası para cezası kesildi.

KAYNAK: İHA
Ağrı’da kurbağa avcılarına rekor ceza

Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre ve Doğa Koruma timi, kaçak olarak kurbağa avcılığı yapan ve salep soğanı toplayan 6 şahsa 1 milyon 465 bu 890 Türk Lirası para cezası kesti.

Konuya ilişkin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada; “Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından, Temmuz-Ekim 2023 döneminde, Biyokaçakçılık ile mücadele kapsamında, 2872 Sayılı Çevre Kanununa muhalefet suçundan 3 olaya müdahale edilerek 6 şahsa 1.465,890 TL idari yaptırım uygulanmış olup; olaylarda 218 kilo canlı kurbağa, 27 adet kasa ve 5,556 kilo Salep soğanı ele geçirilerek Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca çevrenin korunması ve kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

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