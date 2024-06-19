Ağrı'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, 33 BDF 99 plakalı otomobil, Yukarıküpkıran mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan çıktı ve uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.