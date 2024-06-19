Ağrı'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Ağrı'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 kişi yaralandı

Ağrı’nın Kavak köyünde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 33 BDF 99 plakalı otomobil, Yukarıküpkıran mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan çıktı ve uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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