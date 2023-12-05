Ağrı’da yoğun siste zincirleme kaza: 19 yaralı

Ağrı'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 19 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Ağrı’da yoğun siste zincirleme kaza: 19 yaralı

Ağrı-İran kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen zincirleme kaza iddialara göre şöyle gelişti. Yoğun sis ve buzlanma nedeni ile aralarında otobüs, midibüs, hafif ticari araç ve otomobilin bulunduğu 9 araç birbirine girdi.

Kazada, 19 kişinin yaralandı. Diyadin Belediyesi'ne ait midibüs, refüje yan yatarken, diğer araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin araçları kaldırması ile yeniden trafiğe açıldı.

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