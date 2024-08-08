Ah be Merve yaktın bizi. Depremden sonra haber alınmayan Merve’nin mezarı bulundu

6 Şubat depremlerinde yıkılan Hatay Sarıgül Melek Hatun Apartmanı'nın enkazından çıkarılan, ancak ailesinin uzun süre haber alamadığı Merve Ateş'in cenazesi 18 ay sonra bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü yetkililerinin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamaya göre, Merve Ateş depremden sonra İskenderun Çankaya Mezarlığı'na kendi ismiyle defnedildi.

ABLASI YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Depremde annesi Hadiye Ateş ve babası Turgut Ateş ile birlikte Sarıgül Melek Hatun Apartmanı'nın enkazı altında kalan Merve Ateş, enkazdan çıkarıldıktan sonra hastaneye götürülmüş ancak sonrasında ailesi kendisinden haber alamamıştı.

Ablası İlknur Karaca, Merve Ateş'in sağ olduğunu fakat sonrasında izine rastlayamadıklarını belirterek yardım çağrısında bulunmuştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, Merve Ateş'in cenazesinin depremin üçüncü veya dördüncü günü savcı, polis ve olay yeri inceleme ekibi tarafından gömüldüğünü söyledi.

Yetkililer, DNA eşleşmesi yapıldığını ve aileye bilgi verildiğini belirterek şunları söyledi:



"Merve Ateş’in cenazesi depremin 3 veya 4’üncü günü gömülmüş. Savcı, polis ve olay yeri inceleme ekibi tarafından gömülüyor. DNA eşleşmesi gerçekleştiriliyor. Ailesi 2-3 gün önce cenazesine ulaştı. Devlet konunun üstüne düştüğü için DNA’larda eşleşmeler var. Ardından mezarı açıyorlar, bakıyorlar Merve Ateş’in mezarı."

NE OLMUŞTU?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 kentte büyük yıkıma neden olan depremlerin üzerinden 18 ay geçti. Resmi verilere göre en az 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi ise yaralandı.

Deprem sonrası, yakınlarının cenazelerine ulaşamayan aileler, Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınları Derneği'ni (DEMAK) kurarak konunun araştırılmasını talep etti.

DEMAK Başkanı Selahattin Kaban, 6 Şubat depremlerinin ardından 145 kişinin hâlâ kayıp olduğunu ifade etti. Muhalefet partileri, kayıp vatandaşların araştırılması için TBMM'ye bir araştırma önergesi sundu, ancak önerge AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.