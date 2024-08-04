Prof. Naci Görür 'istifa' iddialarına yanıt verdi

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir eden ve 55 bine yakın can kaybına yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden yaklaşık 1,5 yıl önce büyük deprem uyarısı yaptığı ortaya çıkan Prof. Dr. Naci Görür'ün istifa edeceğine dair çıkan iddialar gündeme oturdu.

Prof. Dr. Görür, bu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

"ÜLKEMİ, SİZİ SEVİYORUM VE ÖLÜNCEYE KADAR HİZMET EDECEĞİM"

İddiaları yalanlayan Görür, şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili arkadaşlar, bugünlerde benim Türkiye'deki akademik dünya ve üniversitelerle ilgili bir demecim dolaşıyor ve tüm deprem ile ilgili çalışmalardan istifa edeceğim söyleniyormuş. Arkadaşlar, bu yazı eski. Ben 2014 yılında İTÜ'den emekli oldum. Birçok özel üniversite bana çeşitli görevler teklif etti. Ben de artık ülkemizdeki üniversitelerle ilgilenmediğimi söyledim. İstifa falan yok. Zaten emekli oldum. Türkiye'de en iyi üniversiteler arasında önde gelen üniversite İTÜ, gerisini siz düşünün. Bugün hakkımda okuduğunuz yazı 10 senelik. Ülkemi, sizi seviyorum ve ölünceye kadar hizmet edeceğim. Sevgiyle."

DÜN DEPREM UYARISI YAPMIŞTI

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde dün sabah 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre kaydedilen bu sarsıntının ardından Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki fay hatları hakkında önemli bir uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Görür, bu depremin bölgede olası bir "büyük deprem" riskini hatırlattığını belirterek yetkilileri daha dikkatli olmaya çağırdı.

Görür, "Bursa, Gazioluk-Orhaneli'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Bursa'nın güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay Zonu bölgesinde meydana geldi. Bu zon, doğrultu atımlı ve sağ yönlü bir faydır. Bu fayların daha büyük depremler üretme potansiyelleri bulunmaktadır. Bursa ve çevresindeki 1855, 1857, 1953 ve 1954 depremlerine bakılabilir," ifadelerini kullandı.