Ah nerede vah nerede filmi gerçek oldu. Aynı adamın aldattığı iki kadın iş birliği yaptı 3. kadını buldu

Unutulmaz Yeşilçam filmi gerçek oldu. Bir adamın aldattığı 2 kadın birbirini buldu. Daha sonra ortak hareket ettiler ve 3. kadını da buldular. Birbirlerini bulan 3 kadın aldatan erkeği unutarak birbirleri ile arkadaş oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ah nerede vah nerede filmi gerçek oldu. Aynı adamın aldattığı iki kadın iş birliği yaptı 3. kadını buldu

Mynet’in haberine göre, Chloe ve Kirsty adlı iki kadın ilk görüşte aşık oldukları Paul isimli adama aşık oldular. Paul ise iki kadın ile ayrı ayrı takılarak bir süre iki kadını aldattı. Gerçeğin farkına varan iki kadın bir süre sonra Paul’un şüpheli hareketlerini inceleyip daha sonrasında birbirlerini buldular.

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Beraber hareket eden iki kadın daha sonra hiç piyasada olmayan 3. kadını da buldu. Olay her ne kadar İngiltere’de geçse de yaşanan olay Yeşilçam efsanesi olan ‘Ah nerede vah nerede’ filminin tıpatıp aynı olması ile Türkiye’de gündem oldu.

REHBERDEKİ FARKLI İSİM ŞÜPHELENDİRDİ

Kirsty, Sandow ile Nisan 2017'de bir uygulama üzerinden tanıştıktan sonra ilişkileri başladı. Ancak Kirsty, Paul'un telefonunda "Kevin" olarak kayıtlıydı. Paul'un aynı anda ilişki yürüttüğü Chloe, bu 'Kevin'den kuşkulanıp temasa geçti.

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AYRILMALARINI DA İSTEMİYOR

Aldatıldıklarını anlayan Kirsty ve Chloe birlikte hareket edip Paul'u gözlemlemeye başladı. Kirsty onu terk edince Paul bıçakla öldürme tehdidinde bulundu. Taraflar karakolluk oldu.

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ÜÇÜNCÜ KADINLA BARDA TANIŞMIŞ

Bununla birlikte Paul'un aynı anda iki değil, üç kişiyi idare ettiği ortaya çıktı. Karakolda, Paul'un o yılın ağustos ayında bir barda tanıştığı Kylie ile de görüştüğü öğrenildi.

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