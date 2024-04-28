Özge Ulusoy'dan erkekler için tepki çeken açıklama: "Oje sürsünler etek de giysinler"

Kaynak: Haber Merkezi
Özge Ulusoy'dan erkekler için tepki çeken açıklama: "Oje sürsünler etek de giysinler"
Model Özge Ulusoy'un erkeklerin giyim tarzıyla ilgili yaptığı açıklama, sosyal medyada tartışma yarattı.

Son zamanlarda moda dünyasından ses getiren bir açıklama geldi. Ünlü model Özge Ulusoy, erkeklerin giyim tarzıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaparak gündeme oturdu. Ulusoy, "Oje de sürsünler, etek de giysinler, tayt da giysinler.... Biz takım elbise giyiyoruz, neden erkekler de istediklerini giyemesinler ki?" şeklinde konuştu. Bu sözler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazıları Ulusoy'a katılırken, erkeklerin geleneksel giyim tarzından uzaklaşması gerektiğini savundu. Diğer bir kesim ise, erkeklerin giyim tercihlerinin kişisel tercihlerine bağlı olduğunu ve istedikleri gibi giyinmekte özgür olmaları gerektiğini dile getirdi. Özellikle son yıllarda cinsiyet rollerinin ve giyim tarzlarının sorgulandığı bir dönemde, Özge Ulusoy'un bu açıklaması moda dünyasında geniş bir tartışma başlattı. Sizce, erkeklerin giyim tarzı konusunda ne düşünüyorsunuz?

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