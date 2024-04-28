Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında flaş gelişme. Kafatası olduğu değerlendirilen kemik parçası bulundu

Ünlü ekonomi profesörü Korhan Berzeg, 17 Ağustos 2023 tarihinde Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi’ndeki evinden doberman cinsi köpeği 'Tina' ile birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Olaydan 312 gün sonra, 23 Nisan'da saat 13.30 sıralarında, Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Olay yeri ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, sürücü belgesi, kimlik kartı, toplam 200 TL para, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmadan sonra, kemik parçaları ile kıyafet ve malzemelerine incelenmek üzere el konuldu.

KADAVRA ARAMA KÖPEĞİ 'DUMAN' KAFATASI PARÇASINI BULDU

5 gündür 2 koldan arama çalışmalarını sürdüren ekipler, suyun akış yönüne doğru dere boyunda yapılan aramalar esnasında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın kadavra arama köpeği 'Duman' tarafından, Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kafatası parçası ile 3 kemik daha buldu. Bulunan kafatası parçası ile kemiklerin, DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilecekken, arama çalışmalarını yarın da devam edeceği öğrenildi.

KAFATASININ ÖN YÜZÜNE AİT

23 Nisan’da ilk kemik parçaları ile Korhan Berzeg'e ait eşyaların ve kıyafet parçalarının bulunduğu dere çevresindeki alanda, 5'inci günde yapılan aramaları sonucunda bulunan parçanın, kafatasının ön yüzüne ait olduğu ortaya çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen kafatası parçasının, bulunan diğer kemiklerle bağlantısının olup olmadığı DNA analizi sonucu tespit edilecek