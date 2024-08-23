Ahhh Gabriella yaktın bizi

Gabriella Guimaraes. Ya da bizde bilinen adıyla Gabi.

Brezilyalı voleybolcu, 5 yıl kaldı Türkiye'de. VakıfBank'ta oynadı. Üstelik takım kaptanlığını da yaptı.

5 yılın sonunda ise İtalya'nın yolunu tuttu. İtalya'nın Imoco Conegliano takımına transfer oldu.

VakıfBank'tayken en iyi ligin Türkiye'de olduğunu söylüyordu. İtalya'da ise ağız değiştirdi. Bir televizyon röportajında bakın neler söyledi:

"İtalya olimpiyat şampiyonu olmayı hak etti ve gerçekten yüksek bir seviyede oynadılar. Ne için burada olduklarını açıkça ortaya koydular ve voleybollarını sahada gösterdiler. İtalya'ya gitmeyi seçmemin en büyük nedenlerinden biri de bu. Çünkü bugün en iyi lig orası. Dünyanın en iyi oyuncularına sahip kulüplerden oluşuyor, çok dengeli bir lig, en iyilerle beraber ve en iyilere karşı oynuyorsunuz."

Bunları söyleyen Gabi'den özellikle VakıfBank'ta yıllardır arkadaşlık yaptığı oyuncuları çok şaşırtan bir de hamle geldi. VakıfBank'ı takipten çıktı.

Bu sadece VakıfBanklıları değil, herkesi şoke etti.