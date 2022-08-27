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Ahi Evran Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi alıyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 30 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 16:30
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 16:31
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Ahi Evran Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi alıyor

Ahi Evran Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi alıyor
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitemizin insan kaynakları politikası doğrultusunda aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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