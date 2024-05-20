Mert Hakan Yandaş derbi zaferi sonrası koridorları inletti. Olay görüntüler ortaya çıktı

Düzenleme: Fatih Saboviç
Mert Hakan Yandaş derbi zaferi sonrası koridorları inletti. Olay görüntüler ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbinin yankıları sürüyor. Son olarak Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın bir videosu daha ortaya çıktı.

Süper Lig'in heyecan dolu 37. haftasında, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin derbisi nefes kesti.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 yendi ve aldığı galibiyetle şampiyonluk umutlarını final haftasına taşıdı.

Ayrıca derbiye yaşanan olaylar damga vurdu.

DERBİYE MERT HAKAN YANDAŞ DAMGASI
Bu müthiş karşılaşmada, Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın performansı öne çıktı.

Maç süresince sergilediği azimli oyunuyla göz dolduran Yandaş'ın, maç sonrası soyunma odası koridorlarında yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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''TEK BAŞIMA OYNAYACAĞIM ONLARLA''
Mert Hakan Yandaş, koridordan geçerken 'Tek başıma oynayacağım onlarla dedim tek başıma!' diye bağırdı.

Bu sözler sonrası Galatasaray'ın futbolcusu Yunus Akgün, 'Haftaya izlersin!' yanıtını verdi.

Ortaya çıkan bu video sosyal medyada gündem oldu.

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