Mert Hakan Yandaş derbi zaferi sonrası koridorları inletti. Olay görüntüler ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbinin yankıları sürüyor. Son olarak Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın bir videosu daha ortaya çıktı.