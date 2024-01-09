Ahlaksızlar. Sizin gibi hırsızlara hayat tabii ki pahalı değil. Canlı yayındaki o sözler yeniden gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serhat Ağa
Ahlaksızlar. Sizin gibi hırsızlara hayat tabii ki pahalı değil. Canlı yayındaki o sözler yeniden gündem oldu
Gazeteci Mustafa Deniz’in TV5 kanalında canlı yayında hayat pahalılığına yönelik sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Vatandaşların hayat pahalılığı yüzünden düştüğü durumu gözler önüne seren Mustafa Deniz’in sözleri sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Son yılların en büyük toplumsal sorunu şüphesiz 3 hanelere kadar çıkan enflasyon ve aşırı hayat pahalılığı oldu. Orta sınıfı ortadan kaldıran hayat pahalılığı toplumu 2 sınıfa ayırmışken yaşanılan pahalılık yüzünden insanlar intihar etmeye başlamışken TV5 haber müdürü Mustafa Deniz’in canlı yayında sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

4. güç programında Hasan Basri Akdemir ile hayat pahalılığına dair konuşan Deniz, yaşanan hayat pahalılığı yüzünden duyduğu trajik olayı anlattı.

Başarılı bir öğrencinin sınavda düşük not almasından sonra hocasının yanına gidip kendisi ile konuştuğunu aktaran Deniz, çocuğun babasının oğluna kitap alamadığı için kendisini astığını, öğrencinin de bu sebepten dolayı sınavda düşük not aldığını anlattı.

Yaşanan bunca sıkıntıya ve intihara kadar varan ekonomik sıkıntıya rağmen halen hayat pahalılığı olmadığını öne süren kişilerin karakter ve kişiliklerini 3 kuruşa sattığını belirten Deniz, karaktersizliğinde bir sınırı olduğunu ifade etti.

Mustafa Deniz’in bu sözleri sosyal medyada yeniden gündem olurken, konuşması iki günde yüzbinlerce kullanıcı tarafından izlendi.

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