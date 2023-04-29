Ahmet Çakar: Bel altı ve rezil bir oyun oynanıyor

Beşiktaş'ın sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacağı dev derbiyle ilgili Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddialar geldi.

Ahmet Çakar: Bel altı ve rezil bir oyun oynanıyor

Ahmet Çakar Ali Şansalan atamasıyla ilgili olarak, "Ali Şansalan iniş ve çıkışları olan bir hakem. Oyuncuya tutumu son derece mesafesiz. Oyunculara sempatik davranayım, kibar olayım derken gereksiz şekilde ürkek ve kendine güvensiz bir izlenim bırakıyor. Ayrıca baskı altında kalınca da zaman zaman kontrolü kaybedebiliyor. MHK'nin yerinde olsaydım asla Ali Şansalan'ı vermezdim. Peki kimi verirdim diye sorarsanız, battı balık yan gider teorisinden hareketle tabii ki Halil Umut Meler'i verirdim.

AKSİLİK OLURSA...

Bu sezon boyu neredeyse tüm derbileri o yönetti. Zaten Halil Umut Meler'in arka arkaya derbiler yönetmesi Türkiye'de güçlü hakem zafiyetini ortaya koyuyor. Madem bu kadar derbiyi Halil'e yönettirdiniz, yarınki derbiyi de ona yönettirebilirsiniz. Bir aksilik olduğunda da 'Türkiye'nin bir numarasını verdik. Şimdiye kadarki derbilerde genelde başarılıydı' diyebilirdiniz.
REZİL BİR OYUN

Ali Şansalan ile ilgili sosyal medyada birçok dedikodu dolaşıyor. Doğrudur, yanlıştır bilemem. Sözüm ona Beşiktaş istedi ya da G.Saray istedi diye… Gerçek olup olmadığı belli olmayan söylentiler dolaşıyor. Söylentiler bile hakemi, futbolcuları, taraftarı provoke edebilir. Bekleyip göreceğiz. Beşiktaş'ın yaptığı "Hakemi değiştirebilirsiniz" açıklaması, spekülasyonun da spekülasyonu. Tabii ki hakem değişmeyecek. Beşiktaş, Ali Şansalan'ı baskı altında tutmak istiyor. Yaşananların özeti şudur; bel altı ve rezil bir oyun oynanıyor" yorumunda bulundu.

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