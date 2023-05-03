Ahmet Çakar Galatasaray'ın şampiyonluğu neden kaybedeceğini açıkladı

Yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'in lideri Galatasaray ile ilgili flaş iddialarda bulundu. Çakar, şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Ahmet Çakar Galatasaray'ın şampiyonluğu neden kaybedeceğini açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında geri düşeceğini iddia eden Çakar şu ifadeleri kullandı;

''BU SENE O TRAVMAYI YAŞAYABİLİRLER''
"Fenerbahçe, 2006'da Denizli'de ve 2010'da kendi evinde Trabzonspor'la berabere kalarak travmalar yaşadı. Beşiktaş da Sinan Engin'le 2004'de 9 puan öndeydi şampiyonluk kaçırdılar. Galatasaray'ın tarihinde böyle bir şey yok. Bu sene o travmayı yaşabilirler. Ben yaşanacak diyorum. Hislerim bunu söylüyor."

''OKAN BURUK BÜYÜK HOCA DEĞİL''
"Galatasaray şampiyon da olsa Okan Buruk maalesef büyük hoca değil. Ama bu gitmesi gerektiği anlamına da gelmiyor."

''AVANTAJ FENERBAHÇE'YE GEÇER''
"Galatasaray, Başakşehir'e 50 bin kişi önünde mağlup olursa psikolojik avantaj Fenerbahçe'ye geçer. Bu maç en az son haftada oynanacak derbi karşılaşması kadar önemlidir."

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