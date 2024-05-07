İsmail Kartal toplantısında 1 gazeteci vardı. Basın toplantısı 27 saniye sürdü

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyüşehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibi ile 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray’ın Sivasspor’u 6-1 mağlup etmesiyle birlikte ezeli rakipler arasındaki puan farkı 6 oldu.

SADECE 1 GAZETECİ GELDİ

Şampiyonluğun kaçması ile beraber eleştirilerin ana hedefi haline gelen İsmail Kartal Konyaspor maçının ardından bir şok daha geçirdi.

Karşılaşmayı değerlendirmek üzere basın toplantısına giden İsmail Kartal’ı dinlemeye sadece 1 gazeteci geldi.

Hiçbir sorunun sorulmadığı basın toplantısı sadece 27 saniye sürdü.

Sosyal medyanın gündemine oturan basın toplantısında İsmail Kartal şu ifadeleri kullandı:

"Herkese iyi akşamlar bu akşam buraya kazanmak için gelmiştik. Maç başından sonuna kadar üstün oynayan taraf bizdik. Çok net pozisyonlarımız da vardı. Rakibe hiç pozisyonda vermedik neredeyse. Bu akşam oyuncularım elinden gelen her şeyi yaptılar. Sadece golü bulamadık. Bunun için buradaki tüm sorumluluk bana aittir. Önümüze bakıyoruz, bundan sonraki maçlar için de oyuncularımla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi akşamlar"