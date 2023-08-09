Ahmet Çakar, 'Galatasaray'ın annesinin ligi' diyerek açıkladı

BTV Youtube kanalında konuşan Ahmet Çakar, Galatasaray ile ilgili önemli tespitler yaptı.
"Galatasaray'ın annesinin ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'dir" diyen ünlü hakem yorumcusu Sarı - Kırmızılı ekibin yeni seonda da Süper Lig'in en iddialı takımı olacağını açıkladı.
İşte Ahmet Çakar'ın sözlerinin satırbaşları:
"KUPA ÇEKER"
Türk futbol tarihinin en şanslı takımı Galatasaray'dır. Galatasaray kağıt oynasa 52 destenin içinden bir kağıt çekse kupa çeker.
"İKİ TAKIM YOK"
Türkiye'nin futbolda dünya markası bir takım vardır, Galatasaray'dır. İki takım yoktur.
"20 MİLYON EURO TAZMİNAT ÖDEYEBİLİR"
Tete'yi almak beraberinde 20 küsür milyon Euro'luk tazminat getirir.