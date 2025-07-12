Ahmet Çakar Galatasaraylı o isme çattı: Komisyoncu ile rezillik yaşattınız

Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın İtalyan kulübüyle henüz anlaşma sağlayamamış olması eleştiri konusu oldu.

Osimhen ile anlaşan ve kulübün istediği 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini de karşılayan sarı kırmızılılar, Napoli'nin istediği banka teminatlarını da kulübe sundu. Ancak Napoli cephesinden hala olumlu bir dönüş yapılmadı.

Teminat mektubuna rağmen Osimhen’in alınamaması "rezillik" olarak nitelendiren Ahmet Çakar, Abdullah Kavukçu ve George Gardi’ye yüklendi.

Ahmet Çakar sosyal medya paylaşımında “75 Milyon Euroluk Osimhen'e 75 milyon Euro verip alamayan Abdullah Kavukçu ve komisyoncu Gardi'yi Galatasaray'a yaşattıkları bu rezillik için kutlarım” dedi.

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