Ahmet Çakar: Galatasaray maçında hakem Kadir Sağlam penaltıyı uydurdu

Editör: Ufuk Cingöz

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Kadir Sağlam'ın penaltıyı uydurduğunu ileri sürdü.

Çakar, Sabah gazetesinde çıkan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Hakem Kadir Sağlam çok kötü bir maç yönetti. İlk yarıda Torreira'ya yapılan bir penaltı var. Onu vermedi, VAR hakemleri de çağırmadı. Yine Berkay'ın mutlak kırmızı kart görmesi gereken bir harekette kart gelmedi, VAR'dan yine uyarı çıkmadı. Gelelim Galatasaray'ın kazandığı penaltıya… Karar yanlış. Başakşehirli oyuncu iki defa topla oynuyor. Hakem penaltıyı uyduruyor, VAR uyuyor, sözüm ona Türkiye'de hakemlik yapılıyor."