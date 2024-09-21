Ahmet Çakar istifa ettiğini duyurdu

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Radyo Gol ve YouTube'daki "Sansürsüz Futbol" programlarından ayrıldığını açıkladı.

Çakar, ayrılmasının gerekçesi olarak da MeritKing.News'un reklamlarının yapılmasını gösterdi.

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X hesabından açıklama yapan ünlü futbol yorumcusu, şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar Radyo Gol ve Sansürsüz Futbol isimli youtube kanalından MeritKing.news isimli yasa dışı bahis sitesi olduğu iddia edilen sitenin reklamını yaptığı için ayrılmak zorunda kaldım.

Galatasaray'ı bu sitenin reklamını yaptığı icin eleştirirken, radyosunda bu sitenin reklamını yapan bir kurumda çalışmak benimsediğim etik ve ahlak ilkelerine aykırı olacaktı. Siz değerli sevenlerimin bilgisine sunarım.