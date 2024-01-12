Ahmet Çakar 'Mutlak penaltı' Erman Toroğlu 'Bir şey diyemem' Hangisi doğru hocam?

Sivasspor ile Galatasaray arasındaki maçta en çok tartışılan pozisyonlardan biri 67. dakikada meydana geldi.

Bu dakikaka Sivassporlu Abdülkadir Parmak, Galatasaraylı Halil Dervişoğlu ile ile girdiği mücadelede yere düştü. O sırada topa eliyle temas edince Galatasaray penaltı itirazlarında bulundu. Ancak hakem devam ettirdi.

Peki bu pozisyon penaltı mıydı, değil miydi?

Türkiye'nin önde gelen iki hakem yorumcusu pozisyon için farklı yorumlarda bulundu.

Ahmet Çakar, Sabah'taki yazısında kararın mutlak penaltı olması gerektiğini ileri sürdü, VAR'ın devreye girmediğini söyledi.

Erman Toroğlu ise A Spor'daki programında Abdülkadir Parmak'ın o sırada topa bakmadığını belirterek, hakemin pozisyona çok yakın olduğunu, bu nedenle VAR'ın bir şey yapamayacağını ileri sürdü. Toroğlu, "Kimsenin günahını alamam. Pek bilerek oynadı gibi gelmedi bana. Bir şey diyemem" dedi.