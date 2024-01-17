Erman Toroğlu Trabzonspor Galatasaray maçında kimin kazanacağını açıkladı

Erman Toroğlu, "Galatasaray'da yönetimsel sorunlar var" var diyerek Sarı Kırmızılıların zaman zaman yaşadığı iniş çıkışlara dikkat çekti.

Toroğlu şöyle devam etti:

Bu da takımın performansını etkiliyor. Bir an önce bu sorunları çözmeleri gerekiyor. Yoksa şampiyonluk yarışından kopabilirler.

Erden Timur, kulübün geleceği için önemli bir isim. Ama bazı ağır abiler onun yükselmesini istemiyorlar. Bu da Galatasaray'a zarar veriyor.

"SEMİH ÇOK DAHA İYİ"

"Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu, bana göre çok abartılıyor" diyen Toroğlu, "Beşiktaş ve Galatasaray, bu oyuncu için kapıştılar. Ama bence Semih Kılıçsoy, Halil'den çok daha iyi bir oyuncu. Halil, Semih'in yanında gol atamaz.

Icardi'nin sakatlığı konusunda da Galatasaray'ın daha sert olması gerekiyor. Eğer Icardi sakat ise, tedavisini Galatasaray'ın tesislerinde yapmalı. Oyuncu, kulübü yönetemez. Galatasaray'ın otoritesini göstermesi lazım.

Trabzonspor ise son maçlarda çok kötü oynuyor. Antalyaspor karşısında şanslı bir beraberlik aldılar. Oyuncuların enerjisi yok. Galatasaray, eksikleri dönerse bu maçı kazanır" ifadelerini kullandı.