Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın sayılmayan golüyle ilgili flaş sözler

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Kayserispor maçındaki hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toroğlu'nun tartışmalı pozisyonlarla ilgili yorumları şöyle:

- Dakika 28. Attamah, Halil'in müdahalesiyle topu kaybetti. Topu önünde bulan Mertens ağlara yolladı. Hakem Attamah'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti. Karar doğru mu?

"Burada kırmızı konçlu Galatasaraylı, beyazlı Kayserili. Kırmızılı konçlu topa vuruyorsa sonra ayağı beyazlıya geliyorsa faul değil. Ama önce bacağına sonra topa geliyorsa faul. Topa kim vuruyor? Beyazlı vuruyor. Kırmızılı ayağını sokunca rakibin dengesi bozuluyor. Kırmızılının bacağı topa gelmeden evvel beyazlının bacağına değiyor. Faul. Karar doğru. Bunu defans yaparsa penaltı mı değil mi? Penaltı. E faul bu. Okan hoca orada veriyorlarmış, burada vermiyorlarmış. Kötüyü örnek verme ya!"

- Dakika 42. Kayserispor'un kazandığı penaltı.

"Abdülkerim bunu yapmamalı. Yapmaz da rahat değiller. Galatasaraylı oyuncular rahat değil. İstedikleri kadar bana anlatsınlar. Karar doğru. Penaltı. Tartışılacak bir şey yok."

- Dakika 48. Bahoken Abdülkerim'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem devam ettirdi. Sarı kart gerekir mi?

"Verse de bir şey diyemezsin. Sarı kartı görse cezalı duruma düşüp Trabzonspor maçında oynamayacak."

- Dakika 52. Torreira Karimi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray ikinci sarıdan kırmızı bekledi. Gerekir mi? Buna itiraz eden Mertens de sarı gördü.

"Hakem Abdülkerim'e göstermiyorsa buna da göstermeyecek. Görüyor musun, iki pozisyona baktığın zaman böyle. Bence doğru, olmamalı."

- Dakika 53. Zaha Attamah mücadelesi. Galatasaraylılar penaltı bekledi.

"Hocam Zaha var ya. Acaba yedirir miyim demiş. Hakemin devam ettirmesi doğru."

- Dakika 71. Bahoken Abdülkerim mücadelesi. Abdülkerim yerde kaldı. Hakem Galatasaray lehine faul verdi. Doğru mu? Kayserispor'un hocası buna çok kızmıştı.

"Hocam kambura yatmayı değerlendirdiyse hakeme aferin. Eğer ona verdiyse doğru karar."

- Dakika 82. Galatasaray'ın kazandığı penaltı. Barış Alper ceza alanında yerde kaldı. Penaltı doğru karar mı?

"Top geliyor. Galatasaraylı oyuncu hamle yapıyor. Hasan Ali Kaldırım sol eliyle Galatasaraylı oyuncuyu çekiyor. Hasan Ali Kaldırım kardeşim, bunu yaparsan hakem verir. Kaldırım kaldırıma çıkmış. Penaltı ucuz mu hafif mi pahalı mı?

Sen bunu yaparsan verir. Ben bunu burada Galatasaray'ın lehine de veririm, aleyhine olursa da veririm. İşte hikaye burada kopuyor. Bu pozisyonu alalım bir kenara bırakalım. Böyle pozisyon çok oluyor. Büyük takımın aleyhine de verebiliyorsan ver. O zaman seni alnından öperim. Ama o zaman bunu İstanbul'a sokmazlar."