Ahmet Çakar Zaha Kerem'i tekme tokat dövdü dedi. Galatasaray anında harekete geçti

Galatasaray katıldığı canlı yayında Zaha'nın takım arkadaşı Kerem'i dövdüğünü iddia eden Ahmet Çakar'ı mahkemeye verdiğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ahmet Çakar Zaha Kerem'i tekme tokat dövdü dedi. Galatasaray anında harekete geçti

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, katıldığı canlı yayında Galatasaray'da forma giyen Wilfried Zaha'nın takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu dövdüğünü iddia etti

Ahmet Çakar’ın ifadeleri şu şekilde:

"Bugün bir haber gördüm ben sosyal medyanın yalancısıyım Zaha’nın Kerem’in ağzını burnunu kırdığını Evet Kerem’de de bir afilite var hep dayak yemeye alışık bu çocuk burası (burnu) falan morarmış ya yalan mı söylüyorum"

Ahmet Çakar’ın bu iddiası sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Galatasaray "Galatasaray Spor Kulübü’ne mesnetsizce saldırmayı alışkanlık haline getiren medya şovmeni Ahmet Çakar’ın Beyaz TV’deki 4 Eylül 2023 tarihli “Derin Futbol” programında başta kaptanımız olmak üzere sporcularımızı hedef alan sözleri üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Bahsi geçen şahıs, ilgili program yöneticisi ve Kanal yönetimiyle ilgili hukuki süreç başlatılmış, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde gerekli şikayetler yapılmıştır. Beyaz TV kanalının Galatasaray Spor Kulübü’nün gerçekleştireceği tüm organizasyonlara girişleri yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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