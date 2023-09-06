Ahmet Çakar Dursun Özbek'ten Fatih Altaylı'nın hesabını sordu. Kavga büyüyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından Ahmet Çakar'ın Derin Futbol programınındaki açıklamaları üzerine hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Ardından da Beyaz Tv için RTÜK'e şikayette bulundu.

Ahmet Çakar'dan yanıt gecikmedi.

Çakar, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın gönderisini alıntılayarak "Bırakın bu işleri de , siz önce Taylan Antalyalı transferi için Atilla Türker in yazdıklarına cevap verin" yanıtını verdi.

Ahmet Çakar, gazeteci Fatih Altaylı'nın 'Dursun Özbek'in Galatasaray Kulübü üzerinden ''çeşitli'' gazetecilere ''çeşitli yöntemlerle'' para aktardığını' söylediği açıklamalarını da hatırlatarak Galatasaray Dursun Özbek'in bu konuda neden zorunlu açıklama yapmadığını sorduğu bir paylaşım daha yaptı.

Çakar, "Sayın Dursun Özbek .Fatih Altaylı nın “Dursun Özbek gazetecilere para aktarıyor” açıklamasına da ZORUNLU AÇIKLAMA yaptınız mı acaba? " diyerek hesap sordu.

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