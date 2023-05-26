Ahmet Çakar'dan Beşiktaş'a olay gönderme

Spor yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar Beşiktaş'ın "Ligi tescil ettirmemek için başvuru yapacağız" açıklamasına gündem yaratacak bir çıkışta bulundu.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş'a olay gönderme

Editör: Ufuk Cingöz

Türkiye Futbol Federasyonu'nun deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un rakiplerine 3'er puan verilmesi kararına ilk günden itibaren tepki gösteren Beşiktaş'a, Ahmet Çakar'dan yanıt geldi.

Çakar Sabah gazetesindeki yazısında "Bu lig aslan gibi hukuka uygun" yorumunda bulundu.

İşte Çakar'ın o yazısı: Bir teknik direktör bir kulüp başkanı ya da bir yönetici yaşı ne olursa olsun yaptıkları açıklamalarla çoğu zaman komik duruma düşüyorlar. Türk futbolu ve adalet hiçbirinin umurunda değil. Bu ligin aslan gibi geçerliliği vardır ve hukuka uygundur. Araya Dünya Kupası'nın girmesi ve asrın felaketi sonrası Hatay ile Gaziantep'in lige devam edememesi çok fazla kesintiye neden oldu. Tartışılacak tek konu Hatay ve Gaziantep'in deprem öncesi aldığı puanların sıfırlanıp sıfırlanmayacağıydı.

İki ucu pis değnek misali, Hatay ve Antep'in aldığı tüm puanlar sıfırlansa sezonun ilk yarısında onlarla oynayıp kazanmış ve kaybetmiş takımların hakkı ne olacaktı. Beşiktaş istiyor ki Antep ve Hatay'ın tüm puanları silinsin. Mantıksız değil ama futbol federasyonu bir karar verdi. Tıpkı 30 yıl önce trafik kazası geçiren Samsunspor'un ligin ikinci yarısında ligden çekilmesi gibi. Hiç kimse ligde bir şey aramasın. Şu ana kadar tüm hakem hatalarına rağmen şampiyon biz olacaktık diğer takım oldu diyebileceği, biz değil diğeri düşmeliydi gibi açıklamaların hiçbir mantığı yok.

Öne Çıkanlar
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Fransa Açık Erkekler’de kuralar çekildi Spor
Fransa Açık Erkekler’de kuralar çekildi
Çalışma Bakanı'ndan emekli aylığı açıklaması Ekonomi
Çalışma Bakanı'ndan emekli aylığı açıklaması
Rötar yapan akaryakıt zammı bu gece geliyor. Depoları doldurun Ekonomi
Rötar yapan akaryakıt zammı bu gece geliyor. Depoları doldurun
Hande Erçel ve Hakan Sabancı el ele poz verdi. Cannes'a damga vurdular Magazin
Hande Erçel ve Hakan Sabancı el ele poz verdi. Cannes'a damga vurdular
BDDK'dan bankalara finansal tablo uyarısı Ekonomi
BDDK'dan bankalara finansal tablo uyarısı
Kahreden kaza! Nikaha 1 gün kala genç çiftten acı haber Güncel
Kahreden kaza! Nikaha 1 gün kala genç çiftten acı haber
Sıcak havalarda özel cilt bakım yöntemleri Sağlık
Sıcak havalarda özel cilt bakım yöntemleri