Ahmet Çakar'dan Beşiktaş'a olay gönderme

Editör: Ufuk Cingöz

Türkiye Futbol Federasyonu'nun deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un rakiplerine 3'er puan verilmesi kararına ilk günden itibaren tepki gösteren Beşiktaş'a, Ahmet Çakar'dan yanıt geldi.

Çakar Sabah gazetesindeki yazısında "Bu lig aslan gibi hukuka uygun" yorumunda bulundu.

İşte Çakar'ın o yazısı: Bir teknik direktör bir kulüp başkanı ya da bir yönetici yaşı ne olursa olsun yaptıkları açıklamalarla çoğu zaman komik duruma düşüyorlar. Türk futbolu ve adalet hiçbirinin umurunda değil. Bu ligin aslan gibi geçerliliği vardır ve hukuka uygundur. Araya Dünya Kupası'nın girmesi ve asrın felaketi sonrası Hatay ile Gaziantep'in lige devam edememesi çok fazla kesintiye neden oldu. Tartışılacak tek konu Hatay ve Gaziantep'in deprem öncesi aldığı puanların sıfırlanıp sıfırlanmayacağıydı.

İki ucu pis değnek misali, Hatay ve Antep'in aldığı tüm puanlar sıfırlansa sezonun ilk yarısında onlarla oynayıp kazanmış ve kaybetmiş takımların hakkı ne olacaktı. Beşiktaş istiyor ki Antep ve Hatay'ın tüm puanları silinsin. Mantıksız değil ama futbol federasyonu bir karar verdi. Tıpkı 30 yıl önce trafik kazası geçiren Samsunspor'un ligin ikinci yarısında ligden çekilmesi gibi. Hiç kimse ligde bir şey aramasın. Şu ana kadar tüm hakem hatalarına rağmen şampiyon biz olacaktık diğer takım oldu diyebileceği, biz değil diğeri düşmeliydi gibi açıklamaların hiçbir mantığı yok.