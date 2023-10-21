Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray Beşiktaş iddiası: Geçen seneki derbide olanları unutmayın

Ahmet Çakar, bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı ifadeler kullandı.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray Beşiktaş iddiası: Geçen seneki derbide olanları unutmayın

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirirken geçen sezonki derbilerden örnekler verdi.

Ahmet Çakar, Sabah gazetesinde şu ifadeleri kullandı:

"Tüm yıllara baktığımızda derbilerin sonucunu önceden kestirebilmek mümkün olmuyor. Galatasaray- Beşiktaş maçında favori, Galatasaray… Kendi evinde oynuyor ve istim üzerinde. Kadro kaliteleri ortada. Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliğine gidildi. Tecrübesiz Burak Yılmaz önderliğinde sahaya çıkacaklar. Fakat bir de madalyonun diğer yüzü var. Geçmişe bakın; favorilerin ne kadar rahat kaybedebildiklerini görürsünüz. Galatasaray için bu sezon Türkiye'deki en ciddi maçlardan biri. Pek tabii ki Beşiktaş için de öyle. Kapalı bir savunma yapacaklar, kontrataklarla çıkıp gol arayacaklar. Unutulmasın ki aynı Beşiktaş, geçen sezon 10 kişiyle 1-0 mağlupken, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 yendi. Belki de geçen sezon bu mağlubiyet, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesindeki kırılma anıydı."

MELER'İN DERBİYİ YÖNETMESİ İFLASTIR

Çakar, derbinin hakemliğine Halil Umut Meler'in atanmasıyla ilgili de şu yorumu yaptı:

"Meler'in bu derbiyi yönetiyor olması Türk hakemliğinin iflasıdır. Eğer derbilerin yüzde 90'ını aynı hakeme, yani Meler'e yönettiriyorsanız Türk hakemliğinde güven ve kalite sorununu kabul ediyorsunuz demektir. Gelelim Halil Umut Meler'e; Türkiye'de de Avrupa'da da iyi maçlar yönetiyor."

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