Ahmet Çakar Rizespor Galatasaray maçındaki büyük hatayı açıkladı

Ahmet Çakar Sabah Gazetesi'ndeki yazısında hakemin Rize'nin penaltısını vermediğini savundu.

Ahmet Çakar Rizespor Galatasaray maçındaki büyük hatayı açıkladı

İşte Çakar'ın yazısı: Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli maç oynayan takımların ligdeki takip eden karşılaşmaları çok zordur. Dün gece bunu Rize'de de çok net gördük. Galatasaray kazandı kazanmasına ama özellikle Rizespor'un ani çıkışlarına önlem alamadılar. Rize'nin forvet kalitesi biraz daha iyi olsa sonuç çok farklı olurdu.

İlk yarıda Kerem'in attığı şut dışında başkaca bir pozisyon yok. Aslında tüm maça baktığımızda da G.Saray'ın çok fazla pozisyon üretemediğini görüyoruz. Hakem Rize'nin penaltısını çalamadı.
İkinci yarıda oyuna giren Oliveira'nın golünde de Rizespor ciddi bir şanssızlık yaşadı. Şutta top Rizeli defans oyuncusuna çarptı, kaleci kontrpiyede kaldı ve gol geldi.

Galatasaray gibi bir takım maç içinde oyuncuların yerlerini bu kadar fazla değiştirmemeli. Kerem solda başladı, 10 numaraya geçti. Ziyech oyuna girdi, sağda başladı, sonra o da ortaya geçti. Abdülkerim ikinci yarıda sol bek oynadı.

Kimileri buna, 'saha içinde mevkileri değiştirerek taktiksel üstünlük sağlamak' diyebilir ama bence ciddi takımların yapmaması gereken manevralar. Ne olursa olsun yorucu bir Bayern maçından sonra böyle bir deplasman galibiyeti şampiyonluk yarışı için önemli.

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