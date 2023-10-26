Ahmet Çakar: Galatasaray Bayern Münih'le 60 dakika testis geçti

Editör: Ufuk Cingöz

Eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Bayern Münih'e 3-1 kaybettiği maçı değerlendirirken ilginç br tespitte bulundu.

Ahmet Çakar BTV'deki konuşmasında Galatasaray - Bayern Münih karşılaşmasına dair gündem yaratan ifadeler kullandı.

İşte o açıklamalar:

Galatasaray, maçın ilk 1 saatlik bölümünde Bayern Münih'i ezdi ezdi geçti. Ama bitiricilik anlamında sorun yaşadılar. Araya bir gol sıkıştırsaydı bugün 3 puan Galatasaray'ın olurdu. Galatasaray, dün akşam 60 dakika Bayern Münih ile “testis“ geçti

"OKAN HOCA KABUL ETMEZDİ"

Maçın bitimine yarım saat kala Okan Buruk'a al 1 puanı evine git deseler kabul etmezdi. Thomas Tuchel kabul ederdi. Hatta bir ara zaman bile geçirdiler. Bu mağlubiyetten dolayı kimse ne Okan Hocayı ne de futbolcuları eleştiremez.