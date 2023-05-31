Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu: Anasının ak sütü gibi...

Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan ettiği Ankaragücü maçı sonrası Ahmet Çakar, Sarı Kırmızılı taraftarı mest edecek sözler sarf etti.

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu: Anasının ak sütü gibi...

Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın bu başarıyı sonuna kadar hak ettiğini vurguladı.

İŞTE ÇAKAR'IN AÇIKLAMALARI:

Galatasaray, hak ettiği mutlu sona çok net bir skorla erişmeyi başardı. Pek tabii ki bu tür şampiyonluklarda camianın başkanından, masörüne, çaycısına kadar herkes başrol oyuncusu olsa bile bence bu başarının bir numaralı şampiyonu oyuncu bazında İcardi'dir.

Çok rahat, çok profesyonel goller atıyor. İnter ve PSG gibi devlerde oynayabilmek kolay değil. Dün gece attığı gol… Koşacağı yeri biliyor ve mükemmel tek vuruşu yapıyor. Yine ikinci gol… Koşacağı yeri buluyor, kafayı vuruveriyor. Ne Aboubakar'la ne de Valencia ile kıyaslanabilecek düzeyde değil. Özellikle oyun bilgisi ve vuruş tekniği bu ligin üzerinde.

Galatasaray ilk golü İcardi ile buldu, hemen ardından da Ankaragücü beraberliği yakaladı. Bu tür stresli maçlarda Galatasaray'ın 3. golü bulması çok önemliydi. Nitekim yine İcardi'nin kafasıyla öne geçildi. İkinci yarı her şey Galatasaray'ın istediği gibi gelişti. Top Ankaragücü'nde olsa da topla daha fazla oynamış olsa da Galatasaray haklı olarak kontratakları düşündü ve böyle bir kontratakta da Barış Alper'le maçı ve şampiyonluğu perçinleyen golünü attı.

Sonuçta Galatasaray hiç kimsenin reddedemeyeceği, anasının ak sütü gibi bir şampiyonluk kazandı. Aldığı yabancı oyuncuların ve yeni transferlerin neredeyse tamamı iyi çıktı. Takıma adapte oldu ve şampiyonluğa önemli katkı verdiler. Tartışılmayacak, toz kondurulmayacak bir şampiyonluk, Galatasaray camiasına hayırlı olsun.

Öne Çıkanlar
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Son Haberler
Şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi Güncel
Şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi
NATO Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişimini kınadı Dünya
NATO Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişimini kınadı
Uzmanından yaz tatili öncesi çocukların sağlığı için kritik uyarı Sağlık
Uzmanından yaz tatili öncesi çocukların sağlığı için kritik uyarı
YHT bileti alacaklar elinizi çabuk tutun Ekonomi
YHT bileti alacaklar elinizi çabuk tutun
83 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Güncel
83 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Rüyada kil görmek ne anlama geliyor? Rüyada kil görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kil görmek ne anlama geliyor? Rüyada kil görmek ne demek?