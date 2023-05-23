Ahmet Çakar'dan TFF'ye zehir gibi sözler: İslam dinine saygısızlık yaptınız

Eski hakem Ahmet Çakar Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edilen Samet Akaydın'a sahip çıkarken TFF'ye çok ağır eleştiride bulundu.

Ahmet Çakar'dan TFF'ye zehir gibi sözler: İslam dinine saygısızlık yaptınız

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin, Trabzonspor maçındaki tükürmesi sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesinin yankıları sürüyor.

Ahmet Çakar, canlı yayında TFF'nin kararına adeta isyan etti. Çakar, "Türkiye Futbol Federasyonu ne kadar oportünist, ne kadar belli zümrelere yaranmak için hareket ettiğini bu gece bir daha göstermiştir. Yazıklar olsun" sözleriyle Büyükekşi TFF'sine ateş püskürdü.

Ahmet Çakar şu ifadeleri kullandı: Bu yaptığınız sadece Samet'e ve Fenerbahçe'ye haksızlık değil. İslam dinine, hepimizin dinine, yüzde 98'imizin dinine ağır saygısızlık yaptınız.

Sırf şu eyleminiz bile bütün konuşmalarımda TFF'yi silindir gibi geçeceğimin garantisidir. Yazıklar olsun size. Bela okumayı sevmem. Allah kahretsin mi diyeyim.

Yazıklar olsun en masumu. Bir kahvede olsak ve karşımda TFF'nin bu icraate girmiş adamları olsaydı, ikimizden biri sağlam çıkmazdı.

Ağır hakaretler çıkardı. Bak Samet ve Fenerbahçe umurumda değil bu arada; siz İslam dinine bu olayı PFDK'ye göndererek hakaret ediyorsunuz. Allah cezanızı versin. Belli zümrelere yalakalık olsun diye bu yalakalık eylemini yaptınız. Allah cezanızı versin.

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