Derbinin yıldızı Çağlar Söyüncü imzayı attı

Sade bir törenle gerçekleşen nişana, Çağlar Söyüncü'nün takım arkadaşları Cengiz Ünder ve Ozan Tufan da katıldı.

Atletico Madrid'den kiralanan ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarını sürdüren Çağlar Söyüncü, derbi maçında attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Performansıyla zaman zaman eleştirilere maruz kalan Söyüncü'nün, Fenerbahçe ile devam etme isteği olduğu ancak kulübün bu yönde bir planı olmadığı söylentileri vardı.

Derbi golüyle takdir toplayan Söyüncü, kişisel hayatında da mutlu bir adım attı.

Çağlar Söyüncü, Galatasaray'a attığı golün ardından nişanlanarak çifte sevinç yaşadı. Uzun süredir birlikte olduğu Serra Pakdemir ile nişanlanan Söyüncü'nün bu özel gününde, yakın dostları Cengiz Ünder ve Ozan Tufan da yanındaydı.

DERBİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Söyüncü derbinin ardından, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Galatasaray'a gol atınca gerçek bir Fenerbahçeli oluyorsun, bunu yaşadım. Eksik kadromuza rağmen onurlu bir mücadele sergiledik. Şimdi önümüzde son bir maç var ve sezonu zaferle kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.