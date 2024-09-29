Ahmet Çakar'ın kehaneti tuttu

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Ahmet Çakar'ın kehaneti tuttu

Galatasaray - Kasımpaşa maçının sonucu için kehanette bulunan Ahmet Çakar haklı çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 7. Hafta mücadelesinde Galatasaray ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

KASIMPAŞA'DAN MUHTEŞEM DÖNÜŞ

RAMS Park’ta oynanan mücadelede 3-0 öne geçen sarı-kırmızılılar art arda gelen goller sonrası rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray’ın golleri 20 ve 28. dakikalarda Victor Osimhen ve 34. dakikakada Mauro Icardi kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 44. dakikada Mamadou Fall, 83. dakikada Hajradinovic ve 90+5'te Nuno Da Costa attı.

"BERABERE" DEMİŞTİ

Mücadelenin bu skor ile bitmesi ile birlikte Ahmet Çakar’ın sözleri yeniden gündem oldu. Ünlü yorumcu maça dair yaptığı tahminde tarafların berabere kalacağını söylemişti.

Ahmet Çakar Galatasaray - Kasımpaşa maçının sonucunu açıkladıAhmet Çakar Galatasaray - Kasımpaşa maçının sonucunu açıkladı

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