Fatih Altaylı hakkında mahkeme kararını verdi

"Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapsi istenen, 104 gündür tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluğu devam edecek.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme Altaylı'nın "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, kaçma şüphesinin bulunması değerlendirildiğinde tutuklanma tedbirinin ölçülü olması" sebebiyle tahliye talebini reddetti. Duruşma 26 Kasım'a ertelendi.

Öte yandan Altaylı'nın savunmasındaki "Ben muhalif değilim, ben sadece ve sadece hayal etme özgürlüğünü savunuyorum" ifadesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Fatih Altaylı'ya kişisel YouTube kanalında "Halka Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömrü boyunca cumhurbaşkanı kalıp kalmamasının sorulduğu ve yüzde 70'in buna karşı çıktığı" şeklinde bir soru yöneltilmiş; Altaylı “Yakın geçmiş değil uzak geçmişe bak, bu millet padişahını boğmuş bir millettir." ifadelerini kullanmıştı. Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

