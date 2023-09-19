Ahmet Davutoğlu 'Muhalefet dağınık biz toparlamaya çalışıyoruz'

TBMM Saadet Grubu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte istişare toplantısı yaptı. Davutoğlu, muhalefetin dağınık olduğunu, ittifak çalışmalarını sürdürdüklerini ve Saadet-Gelecek Grubu’nun siyasi iklime yeni bir boyut katacağını söyledi.

Muhalefetin Dağınıklığına Tepki

Davutoğlu, toplantı sonrasında yaptığı basın açıklamasında, 28 Mayıs seçim sonuçlarının ardından topluma bir karamsarlık hakim olduğunu belirtti. İktidar seçmeninin mutsuzluğunun arttığını, muhalefet seçmeninin de kaybedilen bir seçim sonrasında umutsuzluğa kapıldığını ifade etti. Muhalefet partilerinin öz eleştiri yapmak yerine iç tartışmalara girdiğini, siyasette bir parçalanma yaşandığını ve bunun da iktidarın işine yaradığını söyledi.

Saadet-Gelecek Grubu’ndan Ümitli Haber

Davutoğlu, bu tablo karşısında Saadet Partisi ile Gelecek Partisi’nin bir araya gelerek bir grup kurmasının seçim sonrasında halka ümit veren tek haber olduğunu vurguladı. Partilerinin farklı yapılar ve amaçlar olabileceğini ancak bir ideal etrafında bir araya geldiklerini ve fedakârlık yaptıklarını kaydetti. Ekim ayıyla birlikte siyasetin baharının açılacağını ve Saadet-Gelecek Grubu’nun siyasi iklime yeni bir boyut katacağını söyledi.

İttifak Çalışmaları Sürüyor

Davutoğlu, ittifak çalışmalarına da değindi. Muhalefetin dağınık olduğunu, kendilerinin toparlamaya çalıştıklarını belirtti. Bu ittifak çalışmasının başka partiler olumlu yaklaştıklarında onlara da açık olacağını ifade etti.

'Son gün hala bir çatlak çıkar mı?' diye bir ümit bekliyorlar

İkincisi TBMM çalışmaları. Zor şartlarda kurulmuş bir gruba sahibiz. 20 inançlı arkadaş kararlı arkadaş omuz omuza verdiler. Tam da 1 Ekim öncesinde bazı söylentilerin çıkarılmasının sebebi de '1 Ekim'den önce bu grubu dağıtırız' kafalarda bir sual oluşturur muyuz gibi onlar bizi tanımıyorlar. TBMM Genel Kurul salonunda yerimiz hala tespit etmiş değiller. Bir ümit bekliyorlar 'son gün hala bir çatlak çıkar mı?' 1 Ekim günü TBMM'de yeni bir grubumuz olacak ve arkadaşlarımız orada başı dik bir şekilde oturacaklar. Çünkü ilk kez milliyetçi-muhafazakar olduğunu iddia eden bir iktidara karşı muhalefet edeceğiz. Bugün burada kanun tekliflerimizi, komisyon önerilerimizi, anayasa teklifi dahil olmak üzere gözden geçirdik. TBMM'nin en önemli ayağı bütçe görüşmeleri olacak. Aldığımız ilke kararı gereği bütün grup orada olacak.

"Muhalefetin dağınık olduğu doğrudur, biz toparlamaya çalışıyoruz"

Yerel seçimler Türk siyasetini önümüzdeki dönemde şekillendirecek. Burada iki parti iş birliği yapma konusunda son derece kararlılık içindedir. Bu iş birliğinin nasıl olacağı, hangi ilde, hangi ilçede, hangi beldede nasıl bir iş birliği yapılacağı konusunun birlikte heyetlerimiz çalışacaklar, bizlere sunacaklar. İktidar partilerinin avantajla girecekleri varsayımı yerel seçimlerde asla kabul edilmemelidir. Bu bir varsayımdır. Muhalefetin dağınık olduğu doğrudur, biz toparlamaya çalışıyoruz. Bu ittifak çalışmamızı başka partiler olumlu yaklaştıklarında onlara da açık olacaktır ama unutulmasın ki geçmiş dönemlerde genel seçimleri büyük bir çoğunlukla kazanmış olan iktidarlar bir sonraki yerel seçimde büyük bir sükut-u hayal yaşadılar. 1987'de Özal'ın kazandığı seçim sonrası 1989'da sükût-u hayal yaşaması, 1991'de Doğru Yol Partisi - SHP iktidarının 1994'te büyük sükut-u hayal yaşaması, 2018'de Erdoğan'ın seçimi sonrasında 2019'da AK Parti'nin sükut-u hayal yaşaması. Hiçbir seçim çantada keklik değildir ve hiçbir seçim baştan kaybedilmiş değildir. Biz her yerde seçimlere hazırlanacağız.

"Ekonomi ve dış politikada da değerlendirmeler yaptık"

Nihayet dördüncü başlık olarak ekonomi ve dış politikada da değerlendirmeler yaptık, ortak görüşlerimizi paylaştık, fikir teatisinde bulunduk. İnşallah başka vesilelerle de daha derinleştireceğiz bu fikir teatisini ve ortak grup iradesini, ortak siyaset iradesine dönüştürecek açık fikirli, özgür düşünceye dayalı istişarelerimizi sürdüreceğiz. Bugün Karabağ'da yaşanan gelişmeler ışığında da Azerbaycanlı kardeşlerimize, can Azerbaycan'a ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için mücadele eden kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Şehit olan varsa, şu ana kadar intikal eden bir haber olmadı bize ama Allah Türkiye'nin 'İki devlet, bir millet' şiarı ile desteklediği can Azerbaycan'ımızı biz de grup olarak destekledik. Biz de iki parti, bir grubuz. Bütün bir süreçte siyasi tecrübesiyle bu iş birliğinin önünü açan, en kritik aşamalarda olgunluğuyla, nezaketiyle, zerafetiyle bu iş birliği alanlarını tahkim eden çok değerli dostum Sayın Karamollaoğlu'na ve tüm Saadet Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum."