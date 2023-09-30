Davutoğlu, Erdoğan'a geçmişi hatırlattı. O ismin AKP'nin İstanbul adayı olup olmayacağını sordu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video üzerinden Erdoğan'ın şimdiye kadar yaptığı açıklamaların tersine hareketler sergilediğini bir kez daha gündeme getirdi. Davutoğlu, Erdoğan'ın Mısır Devlet Başkanı Sisi'yle ilgili açıklamalarını hatırlatarak yerel seçimlere dair gönderme yaptı.

Davutoğlu, Erdoğan'a geçmişi hatırlattı. O ismin AKP'nin İstanbul adayı olup olmayacağını sordu

2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimler için partiler adaylarını birer birer açıklarken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden dikkat çekici bir göndermede bulundu.

Erdoğan'ın yıllar içerisinde yaptığı açıklamaları gösteren ve sonrasında adeta bu açıklamalar hiç yapılmamışçasına farklı bir şekilde harekette bulunmasını eleştiren Davutoğlu çarpıcı bir video paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerde halka yaptığı konuşmalarda suçladığı dış mihraklarla sonrasında el sıkıştığına dikkat çeken Davutoğlu, son olarak İsrail Başkanı Netanyahu ile bir araya gelindiğini hatırlattı.

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"Beceriksizliğinizin faturasını kesecek yeni dış mihrak arayışına başladınız mı?" sorusunu yönelten Davutoğlu, ayrıca Erdoğan'ın 2019 yerel seçimleri öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmayı hatırlattı.

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Erdoğan bu konuşmasında "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?" ifadesini kullanmıştı. Sonrasında Sisi'yle bir araya gelen Erdoğan dünya basınına el sıkışırken çekilmiş kareleri vermişti.

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Yapılan açıklamalarla eylemlerin birbirini tutmadığının altını çizen Ahmet Davutoğlu, 2024 yerel seçimleri öncesi bu açıklamayı hatırlattı ve Erdoğan'a "Sisi'yi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterecek misiniz?" diye sordu.

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iŞTE DAVUTOĞLU'NUN O PAYLAŞIMI

Daha düne kadar suçladığınız tüm dış mihraklarla el sıkışıp, barıştınız. Son olarak Netanyahu’yla da el sıkıştınız. Şimdi sorarım size;

Beceriksizliğinizin faturasını kesecek yeni dış mihrak arayışına başladınız mı?

Sisi'yi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterecek misiniz?

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