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Davutoğlu'ndan EYT yasası çağrısı

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu EYT ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 08:11
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Ahmet Davutoğlu'ndan EYT yasası paylaşımı

Davutoğlu'ndan EYT yasası çağrısı
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Saray'da yapılan EYT zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını açıkladı.

Yapılan açıklama sonrası konuyla ilgili siyasi parti liderlerinden dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da EYT düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu.

Davutoğlu sosytal medya paylaşımında, "EYT yasası çıkıncaya kadar yapılacak borçlanmalarda 2022 asgari ücreti esas alınmalı" önerisinde bulundu.

Twitter'dan paylaşım yapan Davutoğlu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"EYT düzenlenmesinden yararlanabilmek için borçlanma yapmak durumunda kalanların mağdur olmaması için, yasaya bir ek madde konulmalı; EYT yasası çıkıncaya kadar yapılacak borçlanmalarda 2022 asgari ücreti esas alınmalı."

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