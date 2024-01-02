Ahmet Ercan ‘Gerginlik artıyor’ diyerek uyardı. ‘İlkbahar gelmeden deprem göreceğiz’

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra vatandaşlarda deprem paniği gün geçtikçe artmaya devam ediyor. 2023'ün son günlerinde yaşadığımız depremlerden sonra açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Anadolu'daki hareketliğe dikkat çekti ve tarih verdi. Ercan, açıklamasında Marmara depremini de değerlendirdi.

Marmara depremi ile alakalı uyarılar peş peşe gelmeye devam ederken, 2023'ün son günü Hakkari ve Tunceli’de meydana gelen depremler dikkatleri başka bir noktaya çekti.

31 Aralık'ta meydana gelen 4.4; 3.5 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye dikkat çeken Yer Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Mynet'e açıklamalarda bulundu.

Afrika kıtasının Anadolu'ya yaptığı basınca dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, gerginlik her yerde arttığını belirtirken, ilkbahara kadar büyük bir deprem beklediği konusunda uyardı.

Ercan, konuyla alakalı , "Sanıyorum ki ilkbahara gelmeden bir deprem göreceğiz. Görüntü maalesef biraz böyle. Gerginliğin Anadolu'da bilhassa arttığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul için beklenen depremle alakalı da konuşan Ercan, "Görüntü odur ki Anadolu gergin çok. Ve bu gerginlik her yerde artıyor. Biraz alışılmadık bir durum var. Aslında 4'lük depremler büyük depremler değil ancak, yurdun çeşitli yerlerinde arka arkasında 4'ün üzerinde depremler olması insanı ürpertiyor” dedi.

"VAN DEPREMİNDEN SONRA GERGİNLİK HATAY'A KAYDI"

2011 yılında meydana gelen Van depreminden sonra gerginliğin Hatay'a doğru kaydığını belirten Ercan, bu gerginliğin Bitlis kenet kuşağının devamı olarak Hakkari'ye doğru gittiğini söyledi.

Buradaki fayın uzun süredir suskun olduğunu, burada bir deprem boşluğu olduğunu ve bu boşluğun ileride deprem olacağı yerler anlamına geldiğini belirtti.

Ercan devamında, “Şimdi Hakkari'de arka arkaya depremlerin olmuş olması doğrusu beni düşündürdü” dedi.

Ercan açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Bu bölgede yer kabuğunun kalınlığı yaklaşık 43 km ve bu şu anda kırılmamak üzere direniyor. Ancak burada kabuğu kıracak kadar bir gerginlik birikmişse burada 7 civarında bir deprem beklenir. Bir zamanlama vermek mümkün değil, ancak burası kırılmaya aday bir bölge. Tabi ki her 4 büyüklüğündeki depremin ardından bir büyük deprem beklemek yanlış olur. Ancak jeofizik anlamında diyor ki bize, 'Ben geliyorum.'

Şu veya bu şekilde sanıyorum ki ilkbahara gelmeden bir deprem göreceğiz. Ama bu nerede olur onu şu anda bilemiyorum. Görüntü maalesef biraz böyle. Gerginliği Anadolu'da bilhassa arttığını gösteriyor. Bunun ana kaynağı da Afrika kıtasının Anadolu'yu güneyden itme 'toslama' hızının artmış olması. Bu kaktırmalarda kırılma dirençlerini etkileyecek ve depremi yaratacaktır.

İstanbul'da ise böyle bir olasılık bana göre yok. Bazı isimlerin 2023'e kadar deprem beklentilerine ben katılmadığımı daha önce de söyledim. Böyle bir riskin olduğunu düşünmüyorum" dedi.