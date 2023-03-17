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Ahmet Ercan'dan son depreme ilişkin açıklama: Bölge gerginliğini atıyor

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Mersin Körfezi'nde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 06:18
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Ahmet Ercan'dan son depreme ilişkin açıklama: Bölge gerginliğini atıyor

Ahmet Ercan'dan son depreme ilişkin açıklama: Bölge gerginliğini atıyor
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 22.59'da merkez üssü Akdeniz - Mersin Körfezi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 16.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Mersin ve Adana'dan da hissedildi.

Depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan rahatlatan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, depremin "Ecemiş kırığı"nın deniz içinde devamında olduğunu ifade etti. Bölgenin gerginliğini attığını da belirten Ercan endişenecek bir durum olmadığını kaydetti.

Ercan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"16 Mart 22.49'da Mersin açığında Akdeniz'de olan M4,6'lık küçük deprem Ecemiş kırığının deniz içinde devamında olmuştur. Bölge gerginliğini atıyor. Kaygılanacak bir durum yok."

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