17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rönesans Rezidans hakkında yeni gelişme 

"Cennetten bir kare" denilerek satılan ve yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 08:18
Takip Et

Rönesans Rezidans hakkında yeni gelişme 

Rönesans Rezidans hakkında yeni gelişme 
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, binanın yapı denetim sorumluluğunu Ali Onur Çinçinoğlu'nun yürüttüğünü saptadı. Binanın zemin etüdünü ise Ebru Deniz gerçekleştirdiği belirlendi. Savcılık, bu iki ismin ifadelerinin alınması için hazır edilmesi amacıyla emniyete talimat verdi.

ÇİNÇİNOĞLU KAYIPLARA KARIŞTI

Sabah'ın haberine göre,  Yetkin Yapı Denetim isimli şirket yetkilisi Ali Onur Çinçinoğlu'nun Antakya Hükümet Caddesi Samiye Dökmeci İşhanı'nda bulunan iş yerinin yıkılmış olduğu tespit edildi. Çinçinoğlu'nun Defne İlçesi'ndeki ikametinin de depremden hasar gördüğü saptandı. Yapılan saha araştırmalarında, Ali Onur Çinçinoğlu'nun depremden sonraki günlerde eşyalarını alarak ayrıldığını, babasının Hatay'da bulunan ikametine gitmiş olabileceği bilgisine ulaştı. Rotayı buraya çeviren kolluk kuvvetleri, bu adresin de deprem nedeniyle hasar aldığını ve boşaltıldığını, babasının da 2017'de hayatını kaybettiğini saptadı.

HEM YAKALAMA KARARI HEM YURT DIŞI YASAĞI

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu Çinçinoğlu hakkında da, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği talebi yerinde görerek Çinçinoğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Çinçinoğlu hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı kapsamında adli kontrol kararı da aldırıldı.

Rönesans Rezidans'ın zemin etüdünü yapan Ebru Deniz de binanın yapı denetimini gerçekleştiren Ali Onur Çinçinoğlu gibi kayıplara karıştı. Ebru Deniz'in Antakya Ekinci Mahallesi'ndeki evin depremden dolayı hasar gördüğü ve apartmanda kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yapılan incelemelerde, Deniz'in Hatay'ı terk ederek Adana'ya gittiği yönünde istihbari bilgiler edinildi.

Savcılık, Hatay Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği'nden Ebru Deniz hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Hakimlik talebi yerinde görerek Deniz hakkında da yakalama kararı çıkarttı.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
2
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
3
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
4
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
5
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
6
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
7
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Rönesans Rezidans hakkında yeni gelişme 
﻿Rönesans Rezidans hakkında yeni gelişme 
﻿Rönesans Rezidans hakkında yeni gelişme 
﻿Poligonda korkunç olay: Kendini göğsünden vurdu. Hayatını kaybetti
﻿Poligonda korkunç olay: Kendini göğsünden vurdu. Hayatını kaybetti
﻿Poligonda korkunç olay: Kendini göğsünden vurdu. Hayatını kaybetti
﻿2 gündür aranan şahıs trafik kazasında hayatını kaybetti
﻿2 gündür aranan şahıs trafik kazasında hayatını kaybetti
﻿2 gündür aranan şahıs trafik kazasında hayatını kaybetti
﻿Evin yıkılmasını traktörler önledi
﻿Evin yıkılmasını traktörler önledi
﻿Evin yıkılmasını traktörler önledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.