Ahmet Hakan'ın Turgut Altınok'u eleştirmesinden sonra Altınok'un ekibinden Ahmet Hakan'a telefon

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Ankara’da mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş’ın en güçlü rakibi olarak Cumhur İttifakının adayı Turgut Altınok gösteriliyor.

Yapılan saha anketlerinde her ne kadar Altınok sonuçların kendi lehlerinde olduğunu öne sürse de anket sonuçlarında Mansur Yavaş’ın ismi oldukça öne çıkıyor.

İstanbul’un ardından en çok dikkat çekilen ve yarışın sonucunu milyonların merak ettiği şehir ise başkent Ankara oldu.

İki aday da saha çalışmalarına başlamışken çarpıcı bir yorum Ahmet Hakan’dan geldi. Hakan dün yazdığı köşe yazısında Altınok’un seçimi kazanabilmesi için çok esaslı bir çıkış yapması gerektiğini öne sürdü.

ALTINOK CEPHESİNDEN AHMET HAKAN’A YANIT

Ahmet Hakan’ın yazdığı köşe yazısına Turgut Altınok cephesinden yanıt geldi. Bugün yazdığı köşe yazısında Altınok ekibinin kendisini aradığını belirten Ahmet Hakan, Altınok’un ekibinden, “İşler sizin uzaktan gördüğünüz gibi değil” cevabı geldiğini açıkladı.

Altınok ekibinin açıklamalarına göre aday olan Turgut Altınok gece gündüz sokakta geziyor ve bu durumdan halkın çok memnun olmakla beraber, geçen seçimde MHP ve İYİ Parti seçmenlerinin bir kısmının Mansur Yavaş’a oy verdiklerini fakat bu seçimde MHP seçmenlerinin tamamının Altınok’a oy vereceklerini ve İYİ Parti teşkilatlarının da büyük çoğunluğunun Altınok’a yöneldiklerini açıkladı.

MEHMET ÖZHASEKİ VURGUSU

Ahmet Hakan, ayrıca Altınok ekibinin geçen seçimlere de dem vurduğunu ve AKP’nin geçen seçimlerde aday olarak gösterdiği Mehmet Özhaseki’nin Kayserili olmasının sorun olduğunu açıkladı.

"TURGUT ALTINOK’UN ATATÜRKÇÜLÜĞÜ TARTIŞILMAZ"

Altınok ekibinden yapılan açıklamada, Turgut Altınok’un aynı zamanda Cumhuriyetçi seçmen tarafından da bir seçenek olduğunu ve Atatürkçülüğü, Cumhuriyetçiliğinin tartışılmaz olduğu ifade edildi.