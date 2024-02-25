Turgut Altınok'tan 4 yıldır aynı kişiye giden 'et ihalesi' savunması: En düşük fiyatı veriyor, dolayısıyla o alıyor

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı AKP’li Turgut Altınok, dün Keçiören’in Etlik semtinde düzenlenen kahvaltı programında esnafla bir araya geldi.

20 yıllık belediye başkanlığı döneminde Keçiören'de imar rantından ihale alıp zengin olan bir kişi olmadığını iddia eden Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"İhaleleri yaparız, şeffaftır. Kim düşük fiyat veriyorsa o işi alır. Biz de öyledir. 20 yıldır görev yapıyorum, yüksek fiyat veren hiçbir firma bizden ihale alamamıştır. Kim en düşün verdiyse o almıştır. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ‘hesap soracağım’ dediği firmalar vardı. Ama aynı firmalar ihaleleri almaya devam ediyor. Bizde bütün ihaleler şeffaftır. 20 yıldır görev yapıyorum. 1 metrekare yeşil alan ne konuta çevrilmiştir ne ticarete çevrilmiştir. Ama milyonlarca kamulaştırma yapmışız, yeşil alanlar yapmışız, parklar yaptık, spor tesisleri yaptık."

ET İHALESİ SAVUNMASI

Basın mensuplarının, "Keçiören Belediyesi'nde et ihalelerinin son 4 yıldır aynı kişi tarafından alınmasına" ilişkin sorusu üzerine, "Kim en düşük fiyat verdiyse ihaleyi ona verdik" yanıtını verdi.

Altınok’un konuya ilişkin savunması şu şekilde:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bu milyarlık ihaleleri kime verdiğini Ankara halkına açıklasın. ‘Hesap soracağım’ dediği firmalar büyükşehir belediyesinde geçen dönem iş alıp da ‘hesap soracağım’ dediği firmalara ihaleleri vermeye devam ediyor. Kamuoyu bunu sorsun. Bizde bir tane yüksek fiyat verip de ihale alan yok. Kim en düşüğü verdiyse en düşük verenlere ihaleleri verdik. Bizde bir tane istisna yoktur. İhale yapıyoruz; en düşük fiyatı veriyor, dolayısıyla o alıyor. Bizde saklı, gizli iş olmaz. Altınok’ta saklı, gizli iş olmaz. 20 yıllık görev sürem içerisinde paralı pullu soruşturmam yoktur. Adrese teslim bir tane ihale yoktur. 20 yıldır görev yapıyorum, adrese teslim bizde bir tane ihale yok."