Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik tatil pozlarını paylaştı. İtalya'da aşk pozu

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu ile olaylı ayrılığından sonra avukat Çağla Gizem Çelik'le yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Nikah masasına oturması beklenen oyuncu Ahmet Kural ile avukat Çağla Gizem Çelik, aşk pozlarını sosyal medyada yayınladı.

Geçtiğimiz ay sevgilisiyle birlikte İtalya'ya giden Kural, Çelik ile olduğu siyah-beyaz kareleri takipçileriyle paylaştı.

Çelik de Kural ile çekildiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in fotoğrafları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

"SEVGİLİM DİYE TAKİPLEŞMEK ZORUNDA MIYIZ?"

Daha önce Instagram'da takipleşmeyen Ahmet Kural-Çağla Gizem Çelik çiftinin birlikteliklerini sonlandırdığı iddia edilmişti. Kural, ayrılmadıklarını dile getirerek, "Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?" açıklamasını yapmıştı.