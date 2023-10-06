Ahmet Nur Çebi önce Güneş'le görüştü sonra yönetimi topladı. Saat 03.00'te flaş karar

Beşiktaş'ta yönetim kurulu toplantısı sabaha karşı sona erdi. Saatlerce sürdü

Ahmet Nur Çebi önce Güneş'le görüştü sonra yönetimi topladı. Saat 03.00'te flaş karar

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında İsviçre'ye 3-2 yenilen Beşiktaş'ta maçın ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısını sona erdi.

Maçın bitmesine rağmen taraftarların stadı terk etmeyerek yaklaşık 1,5 saat yoğun şekilde protesto ettiği Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, müsabakanın ardından kulüp binasında bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından siyah-beyazlı yönetim herhangi bir açıklama yapmadan stadı terk etti.

Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin önce teknik direktör Şenol Güneş'le bir süre özel görüşme yaptığı, Güneş'in stattan ayrılmasının ardından Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin bir toplantı daha gerçekleştirdiği öğrenildi.

Toplantıda kötü gidişin nedenleri masaya yatırılırken, neler yapılabileceği konuşuldu.

Siyah beyazlı yönetimin tekrar toplanla kararı aldığı ve saatlerce süren görüşmenin ardından saat 03.00'te dağıldığı belirtildi.

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