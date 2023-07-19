Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

Beşiktaş, Almanya kampında hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı izleyen Başkan Çebi, açıklama yaptı.

KAYNAK: AA
Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam eden Beşiktaş, çalışmalarına devam etti.

Takımın kamp yaptığı otelin tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana salonda yenileme çalışması yapan Valentin Rosier ile boğaz enfeksiyonu olan Amir Hadziahmetovic katılmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir süre pas ve top kapma çalışması yapan siyah-beyazlı ekip, dar alanda çift kale maç oynadı.

Beşiktaşlı oyuncular antrenmanın son bölümünde ise orta organizasyonları üzerinde durdu.

İdmanın bir bölümünde, dün Mezökövesd Zsory ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Necip Uysal, Jackson Muleka, Arthur Masuaku ve Demir Ege Tıknaz, takımdan ayrı yenilenme koşuları yaptı.

Beşiktaş çalışmalarına yarın devam edecek.

Siyah-beyazlı takımın antrenmanını kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi.

Başkan Çebi, bir süre teknik direktör Şenol Güneş'le saha kenarında sohbet etti.

Daha sonra basın mensuplarının yanına gelerek kısa süre sohbet eden Çebi, "Taraftarların haklı serzenişleri var. Haklı olarak en iyisini istiyorlar. Rahat olsunlar, bize güvensinler. En iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.
(AA)

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