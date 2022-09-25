﻿Ahmet Özhan Cerrahi Tekkesi’nin yeni lideri oldu

Medyaradar'ın haberine göre; Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son postnişini olarak bilinen yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, 4 Eylül 2022’de 83 yaşında yaşamını yitirdi.

İnançer’in vefatının ardından Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi’nin yeni lideri de belli oldu.

Ses sanatçısı Ahmet Özhan, abisi ve rehberi olarak gördüğü İnançer’in vefatı üzerine tekkenin yeni postnişini oldu.