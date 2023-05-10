Ahmet Türk: İktidar İmralı’ya heyet gönderiyor!

Görevden alınan Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten yeni bir İmralı iddiası geldi. Türk “İktidar partisi gideceğini görüyor, İmralı’ya heyet gönderiyor” dedi…

Ahmet Türk: İktidar İmralı’ya heyet gönderiyor!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha önce terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya heyet gönderildiğini yalanlamıştı.

Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk’ten yeni bir İmralı iddiası geldi.

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki mitingde açıklamalarda bulunan Ahmet Türk “İktidar partisi gideceğini görüyor. Ne yapıyor? İmralı’ya heyet gönderiyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında 25 Nisan’da yaptığı açıklamada; “Erdoğan, İmralı’ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi ‘terörle’ işbirliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu ikiyüzlülüğün takdirini size bırakıyorum” mesajını vermişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha önce İmralı'ya bir heyet gönderildiğini "Daha yeni İmralı’ya adam gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler" sözleriyle ifade etmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise söz konusu durum hakkında “Yalan söylüyorlar. Ellerinde belge var dedikleri kısımlar oraya zaman zaman teknik heyetler gider. Böyle bir görevlendirme ile ilgili yapılan çalışmaları çarpıtıyorlar. Öcalan ile alakası olmayan çalışmayı, teknik görevlendirmeleri, yazışmaları alıp Öcalan ile görüştüler diye çarpıtıyorlar. O belgelerde ne yazdığını ben biliyorum. Bu bir ahlak meselesi. Orada bir sürü teknik anlamda sorun oluyor. Oraya teknik ekip gidiyor. Bunun Öcalan ile hiç alakası yok” demişti.

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